Cineto Romano. Presto il nuovo Comunale  

Uno dei luoghi più frequentati da sportivi e appassionati, vale per qualsiasi città, è il campo da calcio. L’Amministrazione comunale di Cineto Romano, attenta alle dinamiche dello sport locale e non solo, ha programmato un totale rinnovamento per il campo da gioco. Il restyling riguarderà sia le dimensioni e sia il terreno da gioco, con l’obiettivo di offrire ai molti appassionati uno spazio adeguato alle esigenze locali. Fra le novità ci sarà anche il campo da calcetto, una disciplina sportiva sempre in crescita capace di coinvolgere praticanti di differenti generazioni. L’inizio dei lavori per il Comunale di Cineto Romano è in programma nel 2020, attualmente il team gioca a Vicovaro, ed offrirà un look efficiente e moderno per la soddisfazione di appassionati e praticanti.

Fernando Giacomo Isabella