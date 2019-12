Tiburno.tv

Il vicesindaco di Montelibretti Giusppe Gioia passa con Fratelli d’Italia. Lo ha annunciato durante la seduta di consiglio comunale dello scorso 18 dicembre.

“Del mio percorso politico non rinnego nulla, anzi, e se mi guardo indietro, penso proprio che rifarei tutto – ha spiegato – Dall’impegno profuso sul territorio con il movimentismo locale, alla fondazione de “La Destra-Montelibretti” nel 2008, passando per l’adesione a Casapound nell’estate del 2017. A differenza dei politicanti che agiscono nell’ombra e di coloro che sono abili a tenere un piede qua e uno là, ho scelto la chiarezza e la trasparenza, quella stessa trasparenza che oggi mi spinge a comunicare la mia adesione a Fratelli d’Italia. Dopo l’abbandono dell’esperienza elettorale da parte di Casapound Italia, sento la necessità di dare punti di riferimento alle centinaia di elettori che in questi undici anni hanno seguito e sostenuto il mio percorso. Per questo motivo ho deciso di mettere a disposizione di Fratelli d’Italia, unico movimento sovranista e nazionale presente nello scenario politico, la mia esperienza e la mia passione. Una scelta personale che non comporta nessuno stravolgimento dal punto di vista amministrativo. Continuo ad essere un membro del gruppo consiliare “Per Montelibretti Sempre” e Vicesindaco di questa cittadina, di tutta”.