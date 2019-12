GUIDONIA – Raccolta dell’Umido, da domani ricomincia il servizio

Dopo circa una settimana di blocco nella raccolta nell’umido, domani giovedì 19 riprenderà il servizio in alcune delle zone dove il ritiro è previsto nei giorni pari, mentre venerdì ricomincerà in parte delle zone dove è previsto per i giorni dispari. Non ci aspettiamo di eliminare tutti gli accumuli nelle sole giornate di domani e dopodomani, quindi la raccolta sarà effettuata inizialmente nelle scuole e nelle altre zone sensibili e fino a riempimento dei mezzi di smaltimento, avviandoci verso la normalità del servizio entro pochi giorni.

Voglio ringraziare tutti i cittadini per la collaborazione e la pazienza dimostrata in questa circostanza, e invito quanti ne hanno la possibilità a non mettere ulteriore rifiuto in strada durante questa settimana per consentire un efficace smaltimento del pregresso.

Grazie alla ricerca di numerose e diverse soluzioni messe in campo dall’Amministrazione, supportata dall’RTI TeKneko-Morgante, la situazione si è risolta in pochi giorni evitando che venga utilizzata l’isola ecologica di Via Lago dei Tartari, che, in seguito ad alcuni controlli da parte della ASL, avrebbe avuto la necessità di alcuni adeguamenti per poter operare in piena sicurezza.

Come anticipato, le autorizzazioni ricevute nella giornata di ieri e quelle di oggi, hanno consentito di trovare delle valide soluzioni per farci uscire dall’emergenza ed affrontare la cronica carenza di impianti. Oggi si provvederà a conferire i rifiuti che si trovano ancora nei camion, e da domani il servizio ripartirà come specificato.