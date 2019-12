La discarica dell’inviolata deve essere bonificata, Barbet: “ho appena prodotto l’ordinanza che lo dispone”

Nella conferenza dei servizi odierna ho annunciato che farò notificare alla società Ecoitalia 87 l’ordinanza, appena pubblicata sull’albo pretorio, con cui dispongo la bonifica della discarica dell’Inviolata ed il trasferimento dei rifiuti abbancati su tutta l’area. Nell’ordinanza i condannati dal Tribunale di Tivoli sono tenuti, a loro cura e spese, al ripristino ante operam dello stato dei luoghi, nonché alla bonifica dell’area della discarica. L’ordinanza parla chiaro: i rifiuti scaricati illegittimamente nel nostro territorio devono essere portati via. La Città ha già pagato un prezzo elevatissimo in termini ambientali e non siamo disposti ad aspettare ulteriormente.