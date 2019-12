Prove di vertice per la Tivoli Calcio 1919

Dopo la sconfitta rimediata, a Civitavecchia, nel match di ritorno di Coppa Italia, la Tivoli Calcio 1919 può concentrarsi fino al termine della stagione sul campionato di Eccellenza. I tiburtini, proveranno a contendere nella prossima gara il primato alla capolista: l’Erentum Monterotondo, Ovviamente , nel prossimo incontro la Tivoli Calcio dovrà invertire il trend casalingo che si avvale di una sola vittoria, mentre il ritmo da trasferta è decisamente da promozione. E’ certo che per chiudere l’anno servirà uno stop, oppure un rallentamento, del team leader del raggruppamento a più uno dalla dirette inseguitrici. In ogni modo, sorpasso o meno, alla formazione locale toccherà portare via il massimo score anche perché il nutrito gruppo degli inseguitori è decisamente in scia con il target di raggiugere i due team in vetta al campionato.

Fernando Giacomo Isabella