Tibur Club protagonista al “Christmans Art Ballet”

Come consuetudine anche in questa occasione si è svolto all’interno del Teatro Giuseppetti l’atteso “Christmans Art Ballet”, senza dubbio l’evento più atteso del periodo. Fra i protagonisti dello show natalizio, come tradizione, non poteva certo mancare la scuola di ballo della Palestra Tibur Club, che ha presentato uno spettacolo capace di riscuotere un alto gradimento da parte del pubblico presente all’interno della struttura. Il gruppo di ballo della storica palestra tiburtina si è avvalso delle coreografie dall’insegnante Valentina Vana, che ha affermato di essere:” molto soddisfatta per il lavoro compiuto all’interno di uno show apprezzato dal pubblico. In questa stagione, con i nostri gruppi di ballo abbiamo conseguito degli ottimi successi e ciò premia l’impegno di tutti i partecipanti”.

Fernando Giacomo Isabella