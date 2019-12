Guidonia – Al Majorana Pisano, il primo Liceo Musicale Statale della Provincia

Con l’arrivo del Liceo Musicale all’interno del Polo Scientifico e Tecnico Majorana Pisano, l’offerta formativa della secondaria superiore nella terza città del Lazio, Guidonia Montecelio, si arricchisce in maniera consistente, “proiettando la high school di Guidonia Montecelio – nota il preside Eusebio Ciccotti, artefice dell’idea – in una dimensione sempre più europea”.

Ci racconti, preside, come è nata l’idea di un Liceo Musicale a Guidonia Montecelio.

Innanzitutto, il merito va al Collegio dei docenti e al Consiglio di Istituto che hanno creduto in una mia proposta. Il MIUR e il Conservatorio di Santa Cecilia hanno ritenuto che un Polo Liceale e Tecnico, così attivo nel territorio, meritasse un nuovo indirizzo, appunto il Liceo Musicale, visto anche la cospicua produzione di concerti ad opera dei nostri studenti negli ultimi anni. Tra l’altro, non va dimenticato che i “Gemelli di Guidonia” sono ex allievi del Majorana. Infine, le autorità locali, Città di Roma Metropolitana e Regione Lazio, che hanno lavorato in completa sinergia, stanno facendo molto per la formazione dei giovani di un’area a Nordest di Roma, che interessa oltre 100.000 abitanti.

Qualora avesse una eccessiva richiesta per il Liceo Musicale, non teme che sarà a corto di spazi?

Abbiamo a disposizione diverse aule. Credo, del resto, che non saranno moltissimi gli allievi. Naturalmente, vi sarà un minimo di selezione riguardante le competenze musicali. Ma allievi di Scuole all’avanguardia come la Baccelli di Tivoli, l’ I.C. di Palombara Sabina o l’ I.C. Orazio di Bagni di Tivoli, che da anni curano la formazione musicale, potranno continuare il proprio percorso musicale in un Liceo dedicato.

E se uno studente dopo il Liceo Musicale non volesse continuare con il Conservatorio?

Guardi, il Liceo Musicale è un Liceo che apre tutte le porte per ogni Facoltà universitaria. Tranne il latino, si insegnano tutte e le materie. Per cui se un giovane non vorrà frequentare il Conservatorio ben vengano medici, architetti, giornalisti e magistrati che suonino uno strumento.

Torniamo alla scuola. È attrezzato l’Istituto di via Roma per ospitare un liceo musicale?

Abbiamo un pianoforte a coda e ora stiamo ricevendo in dono uno secondo pianoforte verticale. Vi sono, inoltre, due sale per registrazione del suono e tutte le apparecchiature necessarie per la sua elaborazione digitale. Non dimentichiamo l’ Auditorium “Mario Verdone”, 235 posti a poltroncine, adatto per i concerti.

Serviranno anche altri strumenti, alcuni costosi.

Sicuramente. La scuola e il MIUR contribuiranno a fornire agli allievi gli strumenti, anche partecipando a bandi pubblici. Confidiamo, inoltre, che gli imprenditori del territorio ci aiutino per gli strumenti più “impegnativi” dal punto di vista dei costi. Nell’area tiburtina vi sono sempre più giovanissimi talenti musicali: chi lo sa se non verranno dal Nordest di Roma i nuovi Nino Rota, Ennio Morricone o Riccardo Muti?