Colpo notturno alla Gioielleria Bon al centro di Tor Lupara

Clamoroso colpo nel cuore della notte a Tor Lupara. Svaligiata la Gioielleria Bon al centro della frazione in via Nomentana 610. Intorno alle 3.10 della notte tra domenica 22 e lunedì 23 dicembre i ladri sono entrati in azione sfilando le lamelle della serranda a scassinando la porta di ingresso.

Una volta dentro, hanno rotto le teche e portato via tutti i gioielli che sono riusciti a prendere.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Monterotondo. Ancora da quantificare il bottino, comunque ingente.