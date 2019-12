La Polizia Locale Unione della Sabina porta un sorriso ai bambini del Reparto Oncologico

Iniziativa di beneficenza la mattina di lunedì 23 dicembre per Corpo di Polizia Locale Unione della Sabina Romana. Insieme ai vigili di Palombara Sabina e agli amici della Old Soccer Club, hanno donato regali ai bambini del reparto di Oncologia pediatrica del policlinico Umberto I. “Un ringraziamento speciale alla Farmacia Palli di Monterotondo, all’associazione calcistica Old Soccre Club di Monterotondo anch’essa presente con il suo presidente Bavaro e l’amico Fabio – spiega il comandante Alberto Del Sordo – Infine grazie al negozio di giocattoli D’Agostino che ha contribuito. Buon Natale a tutti”.