Lo sport tiburtino ha conquistato il mondo

Lo sport tiburtino può vantare delle vere eccellenze in diverse discipline, ma in questa stagione si è spinto con successo anche oltre i confini nazionali. A varcare l’italico territorio sono state la Kenyu Kai Karate Italia con la partecipazione ai Campionati Internazionali giapponesi, la Nordic Walking “Valle dell’Aniene” protagonista di una spedizione in Nepal dopo gli storici viaggi effettuati nel Sahara e nel Perù e il campione del mondo di canoa Roberto Colazingari autore di una stagione ricca di successi per il mondo. A confrontarsi con competitor stranieri è toccato anche alla giovane Aurora Tofani azzurra della nazionale di padel, disciplina protagonista di una straordinaria escalation. Nella nuova stagione per via della costante crescita dello sport locale, non mancheranno certamente new entry pronte a gareggiare in campo internazionale con il target di proseguire una tradizione, che in questa stagione ha regalato molte soddisfazioni con sport anche molto lontani fra loro.

Fernando Giacomo Isabella