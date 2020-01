Monterotondo – A Capodanno rubato il Bambinello dal Presepe dell’Acli

Atto di vandalismo nella notte di Capodanno a Monterotondo. Ignoti hanno sottratto il Bambinello dal Presepe realizzato dall’Acli. Attualmente la rappresentazione è vuota e il presidente dell’associazione Lauro Salvucci ha lanciato un appello a chi lo ha portato via per la restituzione. Sul furto indagano i carabinieri della Stazione di Monterotondo, dove è stata presentata denuncia.

“E’ importante che l’autore del gesto si ravveda e riconosca l’ingenuità dell’immane gesto disumano commesso per non avere conseguenze giudiziarie – commenta Salvucci – Facciamo accorato appello a tutti quei cittadini che collaborano a individuare gli autori del delitto disumano commesso, che permetta ai carabinieri di individuare gli autori del furto per assicurarli alla giustizia. Dalla direzione del Circolo Acli, a chi collabora, verrà riconosciuta una importante ricompensa”