Sabato 4 gennaio al via i saldi invernali, ecco qualche consiglio

Tra pochi giorni i saldi invernali inizieranno nelle nostre città. Un momento atteso per fare acquisti a prezzi scontati dal 20-30% che arrivano anche al 50-60%.

L=inizio dei saldi invernali cambia di regione in regione. Le offerte nel Lazio avranno inizio sabato 4 gennaio 2020

Occhio alle truffe e ai Bluff!

Sbizzarritevi negli acquisti e cercate il capo di stagione tanto sognato ma fate attenzione a non incappare in errori comuni.

Alcuni consigli pratici

Prima regola, conservate sempre lo scontrino: non è vero che i capi in svendita non si possono sostituire. Il negoziante è obbligato a sostituire l’articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare.

Sull’oggetto in saldo deve essere sempre riportato il prezzo d’origine non scontato, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale;

È meglio diffidare di quei negozi che espongono cartelli con sconti esagerati e fare riferimento a negozi già conosciuti per acquistare la merce in saldo: sconti superiori al 50-60 per cento nascondono spesso merce non proprio nuova;

Inoltre fate attenzione alle date di chiusura della stagione degli sconti che cambieranno di regione in regione.