Tivoli Calcio fra le big del campionato

Con il nuovo anno le big della categoria preparano i decisivi match di marzo ritenuti da tutti, a ragione, come le partite risolutive della stagione. Ovviamente, i fattori determinanti saranno determinazione e condizione fisica entrambi indispensabili per gareggiare nelle migliori condizioni possibili contro competitor molto validi. Fondamentali saranno gli scontri diretti con la Tivoli Calcio che dovrà necessariamente invertire il trend casalingo, decisamente non in linea con il ritmo tenuto lontano dal campo amico. I tiburtini, comunque, potrebbero raggiungere il record delle due promozioni in due anni, uno score straordinario capace di proiettare il team verso nuovi ed ambiziosi traguardi. Prima, però, bisogna necessariamente confrontarsi contro avversari desiderosi di raggiungere traguardi importanti in un campionato molto aperto verso qualsiasi risultato.

Fernando Giacomo Isabella