Marcellina – Colpita la sede della Lega, distrutte le vetrine

Nella notte tra il 1 e il 2 gennaio la sede della Lega di Marcellina è stata colpita da un vile atto vandalico. Ignoti nella notte hanno distrutto tutte le vetrine.

Lo spiacevole episodio ha mosso solidarietà del partito Roma e provincia. In una nota su Facebook Pasquale Velardi, coordinatore Marcellina della Lega Salvini Premier : “Grazie per la solidarietà e la vicinanza a tutti gli amici della Lega, ai vertici, a tutti i cittadini che ci sostengono. Un fatto increscioso, quello che si è verificato questa notte nella nostra sede di Marcellina, che ci spinge ad andare avanti con maggior forza e caparbietà”.

E’ quanto dichiara in una una nota il coordinamento Lega Salvini Premier Tivoli: “Grave quanto accaduto alla sede della Lega a Marcellina, dove ignoti hanno distrutto le vetrine della struttura che ospita militanti e volontari a cui va la nostra piena solidarietà e vicinanza. Una vile aggressione che mina il civile e democratico dibattito politico e che certo non fermerà il lavoro svolto su questo territorio dalla Lega”.