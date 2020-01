MARCELLINA – Auto precipita nel dirupo, 4 giovani in ospedale

L’auto ha abbattuto il guardrail ed è precipitata nel vuoto per 30 metri. Drammatico incidente stradale stanotte, lunedì 6 gennaio, sulla strada che collega Tivoli e Marcellina. Il bilancio è di 4 giovani feriti, due dei quali in codice rosso. Secondo le prime informazioni raccolte, il dramma si è consumato verso le 2 del mattino, quando una jeep coi 4 ragazzi a bordo viaggiava in direzione Marcellina. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, nei pressi della stazione ferroviaria di Marcellina la vettura ha sbandato, invaso l’opposta corsia, abbattuto il guardrail precipitando nel dirupo. Un volo di oltre 25 metri che ha ridotto l’auto in un rottame. A dare l’allarme sarebbero stati alcuni amici dei 4 che viaggiavano su un’altra auto, cosí sul posto è intervenuto una squadra di vigili del fuoco di Villa Adriana e i mezzi del 118. I pompieri hanno lavorato per almeno tre ore per estrarre i feriti che sono stati trasportati in ospedale. Due sarebbero gravi.

Stando sempre alle prime informazioni, i tre occupanti hanno riportato lievi ferite e contusioni mentre il conducente è stato trasferito al policlinico Umberto I di Roma dove è stato sottoposto a intervento chirurgico con asportazione della milza.