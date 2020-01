Capena volley: arrivati i due nuovi acquisti, Pocha Serqueira e Laura Fuhrmann

Atterrate ieri mattina a Fiumicino: la Pocha Serqueira e Laura Fuhrmann, le due giocatrici argentine hanno preso possesso dei loro alloggi e oggi nel tardo pomeriggio svolgeranno il primo allenamento con la squadra. Domani ci sarà l’amichevole con la Briciola, storica compagine romana del girone C di A2. Ore 16 al Pala Fonte zona Roma Sud, le Leprotte torneranno in campo dopo le feste natalizie proprio alla vigilia della befana per testare forma fisica, ma soprattutto i nuovi innesti che allungano la rosa e potrebbero fare il definitivo salto di qualità. Insomma tanta curiosità intorno ai nuovi acquisti, ma anche tanta voglia di tornare in campo da parte di squadra, staff e società dopo il lungo stop. Il campionato riprenderà il 12 gennaio con la gara contro le bolognesi del Decima al Pala Pertini, la domenica dopo invece ci sarà il turno di Coppa Italia di categoria contro il Chiaravalle, ma per questo ci sarà ancora tempo per lavorare.