E’ arrivata a bordo di un Siai 208, un aereo storico che ha lasciato a bocca aperta grandi e piccini in attesa col naso all’insù.

Così lunedì pomeriggio 6 gennaio la Befana è planata sull’aeroporto militare “Alfredo Barbieri” di Guidonia per la tradizionale distribuzione di calze ai bambini partecipanti, oltre 250 tra figli degli avieri, quelli dei cittadini ammessi all’evento e i ragazzi ospiti delle Case Famiglia “Ain Karim” e “Acondroplasia insieme per crescere”.

L’iniziativa è stata organizzata dal 60esimo Stormo diretto dal colonnello Paolo Aldo Maria Frare grazie al “Comitato Eventi Aeroporto Guidonia” composto da personale in servizio e dalle famiglie dei singoli ufficiali e sottufficiali, su tutte la famiglia del comandante dell’aeroporto addobbato a festa per l’occasione.

Circa 600 i partecipanti alla manifestazione con un biglietto di 5 euro il cui ricavato è stato donato in beneficenza all’Onfa, Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori presieduta dal generale Paolo Magro omaggiato con un attestato dal comandante Frare che lo ha accolto col cappellino da Babbo Natale per far sorridere i bambini.