GUIDONIA – Pieno di bambini per la “Befana Tricolore”

Quando è arrivata col sacco pieno i piccoli sono rimasti incantati. E’ stata una giornata di emozioni quella di lunedì 6 gennaio per 120 bambini che hanno partecipato alla quarta edizione della “Befana Tricolore”, l’iniziativa promossa da Fratelli d’Italia.

Per tutta la mattina nella palestra comunale di via Trento a Villalba la “vecchina” ha distribuito giocattoli e sorrisi, come era nelle intenzioni degli organizzatori, il coordinatore comunale di Fdi Mario Pozzi, l’ex presidente del consiglio comunale e attuale dirigente di Fdi Marco Bertucci, e di Stefania Carboni.

Presenti all’iniziativa anche il capogruppo in Consiglio comunale Giovanna Ammaturo, i dirigenti Tiziano Di Paolo e Valentina La Cecilia, il segretario provinciale di Gioventù nazionale Alessio Pascuzzi e il segretario comunale di Gioventù nazionale Jacopo Caldarelli.