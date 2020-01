Monterotondo, l’ospedale è senza direttore sanitario

Nuovi problemi per l’ospedale di Monterotondo. Dallo scorso 19 dicembre il nosocomio eretino infatti è senza Direttore Sanitario. E’ stato il nuovo direttore generale della Asl Roma 5 Giorgio Giulio Santonocito a prendere la decisione e trasferire il dottor Orlando Salvati (nella foto) presso la sede principale della Asl a Tivoli, chiedendogli contestualmente di indicare un sostituto come svolga le sue funzioni presso la direzione sanitaria dell’ospedale di Monterotondo per tutta la durata della sua assenza. A oggi, martedì 7 gennaio, la nuova nomina di direttore sanitario non è però ancora avvenuta.