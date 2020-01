Tivoli Calcio 1919 beffata dal Chyntia

E’ amaro il ritorno in campo per la Tivoli Calcio 1919, che contro il Chyntia non riesce a conquistare i tre punti dopo aver condotto la gara fino ai tempi regolamentari. I tiburtini non riescono a concretizzare con il massimo score la partita e di conseguenza rallentano la marcia di avvicinamento verso la capolista: il Real Monterotondo. In ogni modo, il percorso complessivo del team locale è decisamente positivo, nonostante la mancata vittoria con il fanalino di coda, la Tivoli Calcio 1919 può vantare la miglior difesa del campionato ed un gap di sole tre lunghezze dal team leader del raggruppamento. La formazione di mister Paris, fra le big del raggruppamento, è quella che vanta più pareggi sette e meno sconfitte due. I tiburtini, però, rispetto alle rivali hanno segnato meno reti ventinove, contro i trentacinque goal del Real Monterotondo. Comunque, a questo punto del campionato, siamo alla giornata numero 17, i punti iniziano a diventare pesanti soprattutto quando la classifica è corta come quella del girone A.

Fernando Giacomo Isabella