Maiorani (Vicovaro):”Abbiamo fatto investimenti importanti”

Ad un punto dal podio il Vicovaro si trova in zona play-off, con il target di non abbandonare le zone nobili nel raggruppamento B del campionato di Promozione. “Abbiamo perso – ha dichiarato il team manager Alessandro Maiorani- il terzo posto, che adesso dista ad una sola lunghezza da noi. Siamo in lotta con un gruppo di squadre molto valide, in un campionato combattuto. Nel recente passato abbiamo cambiato tecnico ed ora il team può contare su nuovi acquisti come Tajani, Maiorani e Pangallozzi. Si tratta di calciatori di qualità, che si aggiungono ad un gruppo valido. Disponiamo di giocatori esperti, alcuni hanno vinto anche il campionato, pronti a competere per l’obiettivo. La società ha, quindi, fatto degli investimenti importanti e di qualità. Sicuramente- ha concluso il dirigente del Vicovaro- proveremo a conquistare il nostro traguardo fino alla fine”.

Fernando Giacomo Isabella