Mister Di Donato (Guidonia):” Con La Rustica gli stimoli saranno automatici”

Anche se è collocata nella parte bassa della classifica, la formazione di Guidonia ha tutte le qualità per poter scalare la graduatoria e raggiungere nel più breve tempo possibile la linea di arrivo stabilita ad inizio stagione: la salvezza. “Non siamo – ha affermato mister Di Donato- in linea con le nostre aspettative e, quindi, dobbiamo soffrire fino alla fine del campionato. Alcuni dei nostri calciatori sono al primo anno in questa categoria difficile, con almeno sei squadre molto attrezzate. Taluni team si sono anche rinforzati con il mercato e, pertanto, il livello resta sempre molto alto. A noi servono due o tre gare positive consecutive, per trovare stabilità e consapevolezza. I ragazzi lavorano bene ed alcune volte abbiamo perso della gare dominate. La prossima partita contro la Rustica, prima in classifica nel nostro raggruppamento, ci farà capire cosa realmente possiamo fare. Chiederò, ovviamente, massima concentrazione, perché gli stimoli saranno automatici”.

Fernando Giacomo Isabella