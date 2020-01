Occhio al Freddo: ecco alcuni consigli per proteggere i contatori dal gelo

In questa ultima settimana le temperature hanno subito un brusco calo. Una delle cose su cui occorre porre maggiore attenzione è sicuramente la protezione dei contatori idrici esterne alle abitazioni. Si consiglia in questi giorni di provvedere alla copertura provvisoria di tali impianti per non incorrere in brutte sorprese. La protezione del contatore, infatti, è importante per evitare perdite o mancanze d’acqua nella stagione invernale e il Regolamento d’utenza prevede che la cura e la manutenzione del contatore siano a carico del cliente.

Per questo scopo si consiglia di utilizzare materiali isolanti, i più adatti sono il polistirolo e il poliuretano espanso che isolano efficacemente gli apparecchi dall’ambiente esterno. Possono essere utili, inoltre, i materiali di scarto cantieristico, come la lana di vetro. Attenzione a non utilizzare giornali o panni in stoffa che, assorbendo acqua e umidità, rischiano di peggiorare la situazione. È importante altresì proteggere le tubature all’aperto di entrata e uscita dal contatore.

ACEA ATO 2 Numero Verde in caso di guasti: 800.130.335 gratuito da rete fissa e cellulare, attivo da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 19.00 e sabato dalle 8.00 alle 13.00