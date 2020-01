Alessandri (Eretum Monterotondo):”Giocatori e mister hanno voglia di vincere”  

E’ senza dubbio una delle formazioni protagoniste del raggruppamento, l’Eretum Monterotondo, inevitabilmente candidata a gareggiare per il podio più alto. Con determinazione e maturità la formazione di Monterotondo gara dopo gara” è riuscita a trovare- ha affermato il direttore sportivo Francesco Alessandri- la corretta alchimia. I ragazzi stanno realizzando qualcosa di grande e questo anche grazie alle capacità dell’allenatore Attilio Gregori. Tutto ciò in un campionato dove gli equilibri possono variare. Voglio ringraziare tutti i calciatori, anche quelli andati verso altri lidi, dato che sono stati capaci di formare un gruppo importante. Proseguiamo il nostro percorso con entusiasmo, determinazione e serenità. I giocatori hanno sempre dimostrato grande voglia di vincere e mister Gregori è senza dubbio un valore aggiunto. Solitamente il girone di ritorno riserva delle insidie, alcune squadre si sono migliorate nel momento in cui i punti iniziano a diventare pesanti”.

Fernando Giacomo Isabella