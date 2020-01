Fonte Nuova, via ai lavori per l’illuminazione a via di Santa Lucia

Sono partiti in questi giorni i lavori per l’illuminazione di via di Santa Lucia. Riguarderanno il tratto che va da via Palombarese fino al bosco e costeranno circa 70 mila euro.

“Abbiamo ottenuto un finanziamento ministeriale e abbiamo deciso di impegnarlo per questi lavori, perché riteniamo che sia una strada strategica per la città, in quanto unisce le due frazioni – spiega il consigliere metropolitano Micol Grasselli – Per unire il nostro comune è importante iniziare dalle infrastrutture e questo sarà il primo di una serie di interventi, come la pista ciclabile per cui abbiamo chiesto un finanziamento”.