Infrastrutture – Mauro Alessandri, contestuale priorità a pianno potenziamento Salaria

Lo comunica in una nota l’assessore regionale ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità, Mauro Alessandri.

“È prioritario, contestualmente alla consegna dei lavori per la realizzazione di una bretella di collegamento della SS4 “Via Salaria” con l’autostrada “A1Dir” all’altezza del centro abitato di Monterotondo Scalo, dare piena attuazione al Piano di Potenziamento della Salaria previsto da Anas tra Passo Corese e Rieti con la realizzazione delle quattro corsie dal km. 56 fino a Rieti. A tale scopo sono continuamente aggiornate le interlocuzioni tra Regione Lazio, MIT e Anas perché anche grazie alle risorse stanziate direttamente dal bilancio regionale si concluda nel più breve tempo possibile la progettazione di questi interventi. Ogni opera che nel frattempo si realizzerà per garantire una migliore fruibilità della Salaria in questo tratto dovrà essere secondo noi propedeutica al potenziamento successivo e con esso del tutto compatibile”.