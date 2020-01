Mentana – Roberta Moncado nuova preside della San Giorgio

E’ Roberta Moncado, già preside del liceo scientifico Peano di Monterotondo, la nuova dirigente scolastica dell’istituto comprensivo “Città dei bambini” di via San Giorgio. Sostituirà temporaneamente la Preside Maria Vittoria Pomili, chiamata ad impegnarsi per un incarico superiore.

“La dottoressa Moncado mi ha manifestato la sua decisa volontà alla migliore collaborazione con l’Istituzione comunale, affinché l’anno scolastico in corso possa svolgersi nel migliore dei modi. Ho ricambiato confermandole lo stesso spirito – ha commentato il sindaco Marco Benedetti, che ha avuto modo di incontrarla stamattina – Faccio un in bocca al lupo ad entrambe per queste nuove avventure”.