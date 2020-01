Monterotondo – 11/19 gennaio – Tutto pronto per i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate

Da domani, sabato 11 gennaio 2020, fino a domenica 19 gennaio 2020 con la benedizione degli animali e le tradizionali cavalcata e torciata, per poi proseguire proseguire con le celebrazioni liturgiche di lunedì 20, si celebreranno i solenni festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate. Monterotondo si prepara all’appuntamento più atteso dell’anno, capace di richiamare centinaia di fedeli e curiosi per salutare il passaggio dell’immagine del Santo dal vecchio al nuovo “Signore della Festa”. Quest’anno verrà consegnata da Gianfranco Sergiacomi al nuovo Signore della festa, Mauro Esposito.

Il culmine dei festeggiamenti è previsto per domenica 19 gennaio: alle ore 10,15 la sacra immagine del Santo lascerà la casa di Gianfranco Sergiacomi per raggiungere il Duomo di Santa Maria Maddalena; alle 10,30 sarà celebrata la santa messa solenne presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re; alle 11,30 la benedizione degli animali precederà la partenza per la Cavalcata, impreziosita dalla presenza dalla fanfara del IV Reggimento dei Carabinieri a cavallo; alle 18,30 la Torciata accompagnerà la sacra immagine nella casa del nuovo “Signore della festa” in via Italo Calvino 17. Qui è possibile consultare il programma della Festa. Le iscrizioni alla CAVALCATA saranno aperte fino al 16 GENNAIO.