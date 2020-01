La Tivoli Calcio conquista Anzio

La Tivoli Calcio prosegue lo straordinario trend da trasferta capace di mantenerla nelle zone nobili della classifica, dopo la vittoria conquistata contro l’Anzio. A regalare i tre punti ai tiburtini è stato Panico autore insieme al resto del team di una prova efficace e convincente. La formazione locale continua a mantenersi a tre lunghezze dal primo posto, in una stagione ancora tutta da scrivere. Quella della Tivoli Calcio contro l’Anzio è stata la gara delle conferme: squadra solida, ordinata, concreta e con la miglior difesa del campionato di Eccellenza. Proprio su questa peculiarità si fonda il positivo cammino dei tiburtini abili nell’essere competitivi, contro competitor davvero molto validi, dopo la promozione dello scorso anno. Sembra sia iniziato, le prossime partite con una classifica abbastanza corta potrebbero smentire tale teoria, un duello fra le prime della classe: Real Monterotondo, Eretum Monterotondo, Tivoli Calcio e Montespaccato. In attesa degli scontri diretti, ritenuti secondo giocatori e tecnici decisivi, i team al vertice del raggruppamento proveranno indubbiamente a presentarsi alle gare clou in una posizione di vantaggio.

Fernando Giacomo Isabella