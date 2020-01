Monterotondo – Emergenza freddo: allestito punto di accoglienza per i senzatetto

Il Comune di Monterotondo, in collaborazione con le associazioni di volontariato del Tavolo della Solidarietà, rende noto l’allestimento di un punto di accoglienza per i senzatetto nella ex sede della Ruella in via E.Riva

“Questo è un primo passo di un progetto di più ampia portata, iniziato con la giunta Alessandri, portato avanti dal Sindaco Reggente Antonino Lupi – ci tiene a sottolineare il Sindaco Riccardo Varone – che verrà concluso nei prossimi mesi grazie ad un impegno economico assunto dall’amministrazione comunale e che prevede l’allestimento di un locale mensa attrezzato, e un locale per visite mediche con spogliatoi e docce.” – si legge nel comunicato diffuso dal Comune.

Per la realizzazione del progetto è stato fondamentale un importante lavoro di sinergia istituzionale tra Città Metropolitana e la Vice Sindaca Zotta che hanno concesso lo spazio per garantire questo servizio di assistenza. Non meno importante il lavoro della Protezione Civile che ha fornito luce e riscaldamento allo stabile. Le attività dei volontari vengono coordinate dalla dalla Comunità di Sant’Egidio di Monterotondo che monitora costantemente il territorio per indirizzare chi necessita di un rifugio temporaneo notturno.

“Un lavoro in sinergia tra Amministrazione e associazioni di volontariato – afferma l’Assessore Garofoli – che ha prodotto una risposta importante in termini di attenzione agli ultimi, segno di un’amministrazione che non vuole lasciare indietro nessuno. Per questo ringrazio la comunità di Sant’Egidio e il suo referente Andrea Giovanelli che stanno coordinando l’assistenza, tutti i volontari delle varie associazioni coinvolte dal Tavolo della Solidarietà per il loro fondamentale contributo sul campo e la Responsabile dei Servizi Sociali Dott.ssa Francesca Moreschi che

ha messo a disposizione tutta la sua esperienza e conoscenza per gestire al meglio questa iniziativa. Questa si inserisce nell’ambito del protocollo d’intesa tra la Asl RM5, il Comune di Monterotondo e la Comunità di Sant’Egidio per l’assistenza delle persone in particolare stato di fragilità socio –sanitaria e senza fissa dimora”.

Tutti i cittadini potranno effettuare le segnalazioni al numero 3202240087 o scrivendo alla mail santegidio.monterotondo@hotmai l.com