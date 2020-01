Ryder Cup 2022. Raddoppio Palombarese “prioritario”

Continuano i tavoli istituzionali per la preparazione del territorio che ospiterà nel 2022 la 44^ edizione della Ryder Cup.

“Abbiamo partecipato ad un altra commissione in riferimento alle infrastrutture che saranno realizzate per il grande evento sportivo – spiega il consigliere metropolitano Micol Grasselli – Il lavoro iniziato circa un anno fa sta portando i suoi frutti. Il raddoppio della palombarese dalla rotatoria di monte bianco a quella di marco Simone è l intervento considerato dai responsabili della manifestazione PRIORITARO! Diventa sempre più concreta questa grande opportunità.. Segno che questa manifestazione sportiva di importanza mondiale, la cooperazione tra tutte le forze politiche e l’efficienza della parte tecnica costituirà un significativo cambiamento per la vita di tutti noi cittadini”