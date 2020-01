Tivoli volley. L’Andrea Doria vince ancora

Dopo una partenza complicata l’Andrea Doria, impegnata nel campionato nazionale femminile di serie B2, ha decisamente trovato la corretta alchimia. Le tiburtine hanno sconfitto la combattiva Volley Friends con un match convincete dimostrando grande competitività, elemento molto utile per i prossimi impegni agonistici. “E’ stata- ha ricordato coach Guzzo- una gara emotivamente molto intensa, perché nel nostro team c’erano quattro ex giocatrici della Volley Friends. Abbiamo giocato con personalità e questo mi soddisfa, poiché dimostra la nostra crescita. Siamo partiti per conoscere il campionato e gara dopo gara stiamo dimostrando di essere competitivi. Questa- ha proseguito l’allenatore- è stata l’ultima partita di Laura Marrocchi, che dopo due anni a Tivoli parte per l’estero. Io e la società la ringraziamo per la professionalità e l’alto livello tecnico”.

Fernando Giacomo Isabella