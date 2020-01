Fonte Nuova, il Comune apre le porte agli studenti dell’Università “La Sapienza”

Continua nel Comune di Fonte Nuova il progetto dei tirocini formativi per gli studenti dell’Università “La Sapienza” di Roma. Un’opportunità sia per l’Ente che per i ragazzi che avranno modo rispettivamente di formare e formarsi.

In particolare sono due le facoltà dell’Ateneo romano che verranno coinvolte nel progetto: Scienze della Comunicazione e Scienze Politiche.

Gli studenti potranno candidarsi per la posizione di Web Editor. Il tirocinio si svolgerà presso il Centro Elaborazione Dati. I candidati prescelti collaboreranno alla creazione ed al lancio del nuovo sito istituzionale avendo la possibilità di interfacciarsi e collaborare con tutti i Settori dell’Ente. Inoltre i tirocinanti si affiancheranno alle risorse che si occuperanno della parte social in modo da vivere in prima persona la creazione e la messa in produzione di un sito istituzionale di una Pubblica Amministrazione.