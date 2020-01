Fonte Nuova, ripartono i corsi per i #nonnidigitali

Sono ripartiti i corsi di informatizzazione per la terza età, #nonnidigitali, presso l’Istituto Tecnico Economico “Via due Giugno” di Fonte Nuova.

Il corso è promosso dalla Pro Loco di Fonte Nuova con la collaborazione del servizio di Pubblica Istruzione del Comune.

Le lezioni, otto in totale, sono completamente gratuite e suddivise in due livelli: principiante ed intermedio. Per tutte le informazioni e le iscrizioni si può telefonare ai seguenti numeri della Pro Loco: 0690024555 o 3408703791.

Una bellissima iniziativa per far entrare nel mondo digitale anche i nonni!