Marinelli (Fiano Romano):” La classifica premia il nostro impegno”

Dopo la vittoria ottenuta sul campo del Zena Montecelio, il Fiano Romano, si pone decisamente in scia alle formazioni di vertice nel campionato di Promozione girone B guidato con autorevolezza da La Rustica, capace di raggiungere già quarantuno punti.” La classifica- ha affermato il direttore sportivo del Fiano Romano Fabrizio Marinelli- premia il nostro impegno. Siamo molto soddisfatti dell’ultima gara, anche perché è stata affrontata con cinque under. Abbiamo calciatori molto giovani e bravi, impegnati in un campionato parecchio lungo ed equilibrato. Ovviamente, ciò corrisponde al vero se escludiamo La Rustica capace, finora, di accumulare un vantaggio notevole. Noi, andremo avanti partita dopo partita e lo faremo sempre con il massimo impegno. Sappiamo che le prossime partite saranno gare aperte e il nostro obiettivo- ha concluso il direttore sportivo del Fiano Romano- sarà quello di proseguire con questo trend”.

Fernando Giacomo Isabella