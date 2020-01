Monterotondo. Derby infinito fra Eretum e Real

Continua il duello a distanza fra Eretum e Real Monterotondo, impegnate nel contendersi con la Tivoli Calcio e il Montespaccato il primato nel raggruppamento. E’ un derby senza fine quello delle due formazioni di Monterotondo, protagoniste di una stagione giocata ad un livello elevato per punti conquistati, qualità, gioco e determinazione. Nonostante lo score, comunque, l’Eretum vincente contro i Monti Cimini perde per un soffio il secondo posto a vantaggio del Montespaccato, che ha gli stessi punti: trentaquattro, però ha realizzato più reti. La capolista, il Real Monterotondo, mantiene la leadership con la vittoria ottenuta contro la Virtus Nettuno, fanalino di coda del raggruppamento. Quindi, sono quattro le formazioni al vertice racchiuse in soli tre punti a dimostrazione che l’equilibrio regna sovrano nel campionato. Non si possono considerare, soprattutto dopo il mercato, fuori dai giochi gli inseguitori guidati dall’UniPomezia, nonostante il divario di sei punti dalle big.

Fernando Giacomo Isabella