Monterotondo, interventi diffusi per il decoro del centro storico

Sono stati effettuati in questi giorni interventi diffusi per la manutenzione nel centro storico di Monterotondo. Sono stati ripristinati con bellissime piantumazioni tutti i vasi e le fioriere, ed è inoltre stata ripulita la terrazza del “Pincetto” grazie ad un affidamento alla Cooperativa Sociale Il Pungiglione. A breve si provvederà anche alla riqualificazione della fontana del “Pincetto” con un’attenta pulizia e nuova illuminazione.

Inoltre durante il prossimo mese si interverrà anche alla sostituzione di tutti i corpi illuminanti dei lampioni pubblici con le nuove lampade a Led.

“Il Sindaco Riccardo Varone e l’Assessore al Centro Storico e Decoro Urbano, Claudio Felici, che in questi giorni hanno lavorato per la realizzazione di questi interventi, esprimono soddisfazione per questa operazione che renderà ancora più bello il Centro Storico in questi giorni di festa e ribadisce una chiara attenzione che questa amministrazione vuole rivolgere al decoro e alla cura del Bene Comune”, si legge sulla pagina Facebook del Comune di Monterotondo.