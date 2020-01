Score straordinario per il  Volley Team Monterotondo

Appassionati e tifosi si augurano che il quarto anno in serie C maschile del Volley Team Monterotondo possa essere quello del salto di categoria, soprattutto dopo aver sfiorato il target con la finale play-off persa la scorsa stagione. Per raggiungere il traguardo in una location che vanta una straordinaria tradizione nella disciplina è necessario sfornare top performance come quelle del Volley Team Monterotondo, capace di posizionarsi sul gradino più alto del podio con lo score di otto vittorie su nove match. L’ultimo bottino pieno è giunto dalla sfida contro la Green Volley Roma, sconfitta in tre set sul parquet di casa. La formazione di coach Guglielmi, a due giornate dal termine del girone di andata, è attesa dal big match contro il Casal Bertone certamente desideroso, si trova ad una lunghezza dai rivali, di sopravanzare il team primo nel girone B. In ogni modo la prossima partita, sarà certamente importante, ma non decisiva perché c’è ancora tutto il girone di ritorno da disputare.

Fernando Giacomo Isabella