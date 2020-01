Tibur Volley fermata dalla Giro

Qualità e grinta, non sono sufficienti al team di serie D femminile della Tibur Volley per portare via il punteggio pieno dal big match con la Giro Volley. Contro la capolista le tiburtine riescono ad esprimere un gioco efficace tanto da rimanere sempre in gara, anche contro il team leader. Non ha certo replicato la performance delle ragazze la formazione maschile, impegnata in Prima Categoria, con il Quintilia. I giovani tiburtini non sono riusciti ad esprimersi al meglio, in una stagione durante la quale hanno dimostrato grandi potenzialità. “Anche se le ragazze hanno perso- ha affermato il presidente Rondinone- si sono rese protagoniste di una prova assolutamente valida. I ragazzi, invece, non hanno certamente giocato la loro migliore gara. Siamo molto soddisfatti dei risultati dei team under tutti vincenti, contro avversari competitivi. E’ solare che stiamo procedendo nella corretta direzione e ciò premia il nostro impegno, in una stagione ancora lunga”.

Fernando Giacomo Isabella