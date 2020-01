Tivoli, Notte dei Licei al classico “Amedeo di Savoia”

Sesta edizione al Liceo Classico Statale “Amedeo di Savoia” di Tivoli della manifestaione Notte Nazionale del Liceo Classico, un evento che unirà in contemporanea 433 Licei di tutta Italia per sottolineare l’importanza dello studio delle materie classiche. L’iniziativa, nata dall’idea del professore Rocco Schembra, si svolgerà venerdì 17 gennaio 2020 a partire dalle 18 fino alla mezzanotte.

La serata sarà ricca di appuntamenti: presentazioni teatrali, concerti, mostre fotografiche, conferenze, letture animate, dibattiti ma anche incontri con l’autore, presentazioni di libri e letture di poesie.

I veri protagonisti sono ovviamente gli studenti. “La Notte Nazionale è innanzi tutto la notte dei ragazzi, del loro entusiasmo creativo, delle loro idee, ma anche dei loro timori. Spetta a noi motivarli, convincerli delle loro qualità, stimolarli – ha chiarito la professoressa Losito, in occasione della Notte dei licei dell’anno passato – . Le nostre materie, il latino, il greco per anni sono state relegate nei sotterranei polverosi, surclassate dalle tecnologie, delle materie scientifiche. Ma esiste questa differenza? Forse che il latino e il greco non sono insegnati con rigore scientifico? Che cosa sarebbe una tecnologia senza la consapevolezza del suo valore, delle potenzialità e dei limiti, senza una impalcatura concettuale che la contenga? E poi, oggi, la nostra società, direi la nostra democrazia, ha bisogno di idee, innovazione. Noi proviamo a coltivare nei ragazzi queste idee”.