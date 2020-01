TIVOLI – Rosmini, al via le iscrizioni al corso di Tecnico agro-ambientale

Dopo la terza media, c’è tempo fino al 31 gennaio per iscriversi all’Istituto “Antonio Rosmini” di Tivoli, una delle più grandi scuole professionali del Lazio che sempre più ragazzi scelgono per il loro futuro.

Il Centro di Formazione professionale ha una didattica innovativa che prevede anche stages nelle aziende e gite per conoscere da vicino le imprese all’avanguardia. Più di tutte le altre scuole, gli istituti professionali consentono di trovare un lavoro dopo il diploma e di realizzare i propri progetti di vita. Dopo la terza media, i corsi durano 3 o 4 anni (qualifica o diploma) e sono finanziati dalla Regione Lazio: quindi alle famiglie non costa niente.

Le scuole professionali sanno adeguarsi ai tempi con una formazione qualificata e proiettata al futuro. Anche per questo c’è grande curiosità per il corso di Tecnico agro-ambientale, una delle professioni del futuro che si aggiunge ai corsi di cuoco, estetista, acconciatore e meccanico.

Nasce proprio a Tivoli, la città delle grandi ville storiche, del turismo internazionale e dei prodotti d’eccellenza: formerà professionisti nei settori dell’agriturismo, delle nuove tecnologie applicate all’ambiente, dei prodotti tipici, della moda country e dell’economia green. È anche una risposta a tutti quei ragazzi che, sull’esempio di Greta Thunberg, sono scesi in piazza per chiedere politiche a favore di uno sviluppo sostenibile.

Sono confermati tutti gli altri corsi, già frequentati da centinaia di ragazzi di Tivoli, Guidonia e dei paesi dei dintorni: il cuoco, per diventare un professionista nella ristorazione, il meccanico-auto per conoscere i motori ma anche l’elettronica applicata all’automobili, e le professioni della bellezza e del benessere, cioè acconciatori ed estetiste.

L’Istituto “Antonio Rosmini” (tel. 0774-31991) si trova a Tivoli in viale Mannelli 9, raggiungibile con i mezzi pubblici da tutte le località dei dintorni, ed è circondato da un’area verde con orti didattici, una palestra e campi di calcio. Gli Open-day ci sono il 18 e il 25 gennaio, mentre le iscrizioni possono essere effettuate on-line fino al 31 gennaio.