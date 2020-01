Anno nuovo, corsi nuovi: l’ultima moda del fitness è a “Stella Dance”

Samantha Pellicano , 37 anni di Colle Fiorito, insegnante di Zumba, tre anni fa ha realizzato il sogno di aprire una palestra tutta sua fondando Stella Dance, centro sportivo specializzato in fitness, cardio e danza. “Ho scelto la Zumba perché è una disciplina che rispecchia il mio carattere dinamico e attivo, basta un’ora di lezione si fa il carico di energia e positività per tutta la giornata”.

LA TITOLARE

Anno nuovo corsi nuovi. A Stella dance il 2020 inizia all’insegna delle sorprese con i nuovi corsi in partenza di Caraibico per bambini, Yoga Fit, Strong Zumba e danza del ventre per ragazze che portano l’ultima moda del fitness e del benessere a Guidonia. Per chi ha segnato “rimettersi in forma” tra gli obiettivi dell’anno è l’occasione giusta: “la curiosità è il più grande stimolo del cambiamento, iniziare l’anno mettendosi alla prova in una disciplina diversa è un modo stimolante per scoprire una nuova dimensione di benessere amore per sé stessi” dice Samanta Pellicani, titolare di Stella Dance e istruttrice di Zumba.

SCOPRI LA DISCIPLINA CHE FA PER TE

Per riuscire ad essere costanti ed ottenere risultati la prima regola è scegliere un’attività che amiamo, “molte persone abbandonano la palestra solo perché non hanno trovato lo sport che fa per loro” dice Samanta “per questo è importante prendersi del tempo per valutare il corso più adatto alle proprie esigenze e ai propri gusti, provando più lezioni”. A Stella Dance avrete l’imbarazzo della scelta con ben 11 corsi svolti da istruttori certificati e sempre aggiornati: Zumba Fitness, Zumba Kids, Kizumba, Salsa, Bachata, Pilates ginnastica posturale total body balli di gruppo, balli i gruppo baby danza del ventre. Il loro segreto? Farti sentire a casa perché “la nostra palestra è una grande famiglia, un luogo dove fare nuove conoscenze e amicizie”

UNO SGUARDO ALLE NOVITÁ

Caraibico per bambini

Con Linda, insegnante di Bachata e Kizumba il ballo caraibico è un gioco che coinvolge anche i più piccoli aiutandoli a migliorare la coordinazione e il senso del ritmo, ci si può iscrivere già a partire da tre anni. Perché iniziare così piccoli? Perché crescere ballando aiuta lo sviluppo del senso del ritmo e la creatività, migliora la postura e aiuta ad acquisire sicurezza in sé stessi. Inoltre è un’attività completa che unisce riscaldamento e aerobica.

YOGA FIT la nuova tendenza che unisce i benefici dello Yoga alla pratica del Fitness arriva a Guidonia sotto la guida dell’insegnante Corinna Percontra. È l’attività giusta per chi cerca un’attività aerobica e dinamica, utile per perdere peso come il fitness ma è necessita anche di calma, relax e scarico della tensione dello Yoga.

STRONG ZUMBA

Un’ora di allenamento cardio a corpo libero ad alta intensità, non ballato ma a tempo di musica: è lo Strong Zumba, la disciplina pensata per chi vuole allenare tutta la muscolatura in modo efficace, dinamico e divertente. Gli esercizi sincronizzati a tempo di musica distraggono dalla fatica e aiutano a rilassarsi, migliorando l’umore e aumentando la resistenza fisica e l’efficienza del metabolismo. A guidarvi in questa nuova disciplina sarà l’insegnante di Zumba Valeria Giubilei.

DANZA DEL VENTRE PER RAGAZZE

La Danza del Ventre dell’insegnante Chiara Zahara è una delle discipline di punta della palestra Stella Dance. Da gennaio sarà disponibile il nuovo corso dedicato alle giovani ragazze a partire dai 16 anni che vogliono avvicinarsi a questo sport, allo scopo di creare un team preparato per partecipare a competizioni nazionali e internazionali. La danza del ventre è una forma di ginnastica dolce che migliora la circolazione sanguigna e modella fianchi e spalle, mentre a livello psicologico accresce l’autostima e la sicurezza in sé stessi.