Guidonia, firmato l’accordo tra il Comune ed il Collegio dei Geometri

E’ stata firmato l’accordo tra il Comune di Guidonia Montecelio ed il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri laureati di Roma che consentirà l’inserimento all’interno della macchina amministrativa di questi nuovi professionisti.

“Lo schema dell’accordo di collaborazione- spiega l’Assessore all’Urbanistica Chiara Amati- è molto simile a quello effettuato con l’ordine degli Architetti e che ha funzionato in maniera efficace. I professionisti presteranno servizio presso il nostro Comune per sei mesi ed in cambio verranno riconosciuto i crediti formativi per la loro professione. Un doppio vantaggio, quindi, da un lato il Comune potrà usufruire del lavoro dei geometri, dall’altro loro avranno la possibilità di effettuare l’aggiornamento professionale previsto”.

Il lavoro verrà supervisionato sia dal Comune che dal Collegio stesso. I candidati saranno selezionati da un’apposita commissione formata da quattro membri totali: due del Comune e due del Collegio.

Molto soddisfatto anche il Sindaco, Michel Barbet: “sono sicuro che questi nuovi professionisti potranno fornire un supporto importante alla nostra macchina amministrativa. Ben vengano, quindi, accordi di questo tipo che rinforzano l’organico comunale”.