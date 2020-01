Sono partiti i lavori di ristrutturazione del campo intitolato ad Alessandro Testardi, morto prematuramente nel 2004.

Lo annuncia su Facebook il Sindaco di Mentana, Marco Benedetti.

“Per restituire dignità alla memoria di Alessandro, andato via troppo presto.

Per restituire ai giovani di Mentana un luogo per coltivare le proprie passioni sportive.

Per restituire alla comunità un luogo sicuro e adatto di gioco e socialità.“

Campo Testardi”