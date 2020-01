Palombara Sabina, due arresti dei carabinieri

A Palombara Sabina, invece, i Carabinieri della Stazione di Montelibretti hanno arrestato un 59enne di Roma per la violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Nella circostanza i militari, in via della Neve, hanno proceduto al controllo dell’uomo, accertando che si trovava in un comune diverso da quello indicatogli per il soggiorno obbligato – Roma – violando così la prescrizione a cui era sottoposto. L’arrestato è stato tradotto presso proprio domicilio, in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

Ancora a Palombara Sabina, infine, i militari della locale Stazione hanno arrestato un 29enne, a cui è stato notificato un provvedimento di aggravamento per reati inerenti la violazione delle norme sulle sostanze stupefacenti. La sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella in carcere è scaturita a seguito delle ripetute inosservanze delle prescrizioni a cui era sottoposto il soggetto. L’arrestato è stato tradotto presso casa circondariale di Rebibbia.