Tivoli, incontro sul progetto della Galleria di Monte Ripoli

Si terrà oggi alle ore 17.00 nella cornice delle Scuderie Estensi di Tivoli, l’incontro promosso dal Gruppo Regionale del partito Democratico riguardante il progetto di realizzazione della Galleria di Monte Ripoli.

L’opera in questione permetterebbe di oltrepassare il centro tiburtino e decongestionare il traffico intenso della direttrice di via Tiburtina, Piazza Garibaldi, viale Tomei – viale Trieste, Empolitana in entrambi i sensi di marcia.

Il progetto è stato ideato e seguito con estrema passione dall’ex sindaco di Tivoli, Marco Vincenzi, che ora occupa un posto nel Consiglio Regionale. Il progetto avrebbe un impatto più che positivo sulla situazione del traffico.

Sono previsti gli interventi di:

Marco Vincenzi Presidente gruppo PD Consiglio regionale

Daniele Leodori Vicepresidente della giunta regionale

Mauro Alessandri Assessore lavori pubblici Regione Lazio

Eugenio Patanè Presidente Commissione Lavori Pubblici del Consiglio regionale

Fabio Refrigeri Presidente Commissione bilancio del Consiglio regionale