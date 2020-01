Nomentum, Vicovaro e Fiano inseguono la capolista

Le tre vittorie recenti conquistate da Nomentum, Vicovaro e Fiano Romano tutte maturate in trasferta proiettano le tre formazioni nei pressi del duo La Rustica e Sant’Angelo Romano, prima e seconda nel girone B di Promozione. Il terzetto continua a dimostrare una incredibile competitività, peculiarità non certamente semplice in un campionato molto equilibrato. Ovviamente, gli inseguitori devono necessariamente sperare in un passaggio a vuoto delle prime due formazioni, che finora hanno accumulato un buon divario. Determinanti saranno gli scontri diretti, che rappresentano senza dubbio una ghiotta occasione per diminuire il gap con i competitor. E’, invece, più distante dalle big del raggruppamento il Guidonia, sconfitto recentemente da La Rustica. In ogni modo, il team in questione ha l’obiettivo di allontanarsi nel più breve tempo possibile dalle basse zone della classifica, dove il distacco fra i team in lotta per la salvezza è minimo. Fondamentali saranno le prossime gare, quelle con i punti pesanti.

Fernando Giacomo Isabella