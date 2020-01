Nordic Walking “Valle dell’Aniene” sul Monte Cervia

Prosegue l’attività della Nordic Walking “Valle dell’Aniene”, che dopo la recente spedizione in Nepal sarà impegnata in una nuova avventura: il cammino ad anello verso il Monte Cervia (m. 1438 slm) ,la seconda cima della Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia. Si tratta è scritto nel comunicato della società di un itinerario “escursionistico di alto interesse naturalistico e paesaggistico”. Rammentiamo che la camminata nordica è un tipo di attività fisica e sportiva che si pratica utilizzando bastoni appositamente studiati, simili a quelli utilizzati nello sci di fondo. La camminata nordica, in poco tempo, è davvero diventata una disciplina molto praticata sul tutto il globo. E’ uno sport praticabile da qualsiasi fascia di età, una delle sue più importanti peculiarità è la riscoperta delle di zone locali spesso dimenticate. Oltre a ciò, la Nordic Walking “Valle dell’Aniene” è associazione leder nel settore, poiché è stata protagonista di cammini nel Sahara e pure in Perù, nel recente passato.

Fernando Giacomo Isabella