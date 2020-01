Tivoli. Tifo e solidarietà al club della Roma

Non c’è sola la passione per la Roma all’interno del “Roma Club Germano Coccanari 1974” di Tivoli, che vanta molti appassionati della squadra giallorossa ed una serie di lodevoli attività sociali e non solo. Infatti, i tifosi tiburtini della Roma oltre a sfidarsi nei tornei di Calcio Balilla sono impegnati come ha ricordato il presidente Marco Ancona in:” diverse iniziative sociali. Dopo il terribile terremoto di Amatrice siamo stati promotori di una grande donazione, recentemente abbiamo fatto visita ai bambini dell’ospedale di Tivoli e come consuetudine non è mancata la “Befana giallorossa”. Attualmente – ha concluso il presidente del club Marco Ancona- stiamo valutando una serie di iniziative, in linea con la nostra tradizione”. Quindi, tifosi ed appassionati romanisti sono riusciti a coniugare con successo la passione per la Roma ed una serie di iniziative utili al territorio. Il tifo per un club, fortunatamente, è anche questo.

Fernando Giacomo Isabella