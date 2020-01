Fonte Nuova – Concorso da vigile, annullata la graduatoria. Cambia un assunto

Il comune di Fonte Nuova ha annullato in autotutela la graduatoria del concorso dei vigili che era già stata approvata a fine anno. Il nuovo atto dirigenziale arriva dopo la richiesta di verifica rispetto alla documentazione presentata dal primo classificato tra i candidati riservisti. Il comune di Fonte Nuova ha verificato che in effetti mancava la documentazione che comprovasse il diritto alla riserva. In questo modo il posto è andato a Valerio Palmiero e non più a Gianluca Melazzo. Confermata l’assunzione invece della prima in graduatoria Monia Giampietri. Prenderanno servizio a partire dal 27 gennaio.